Ракета, яка влучила у лікарню, була випущена з Гази, але відхилилась від курсу та вибухнула - АР

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Через декілька секунд на відео видно потужний вибух у тому самому районі – на місці арабської лікарні Аль-Ахлі в Газі.

AP проаналізувала більше десятка відео з моментів до, під час і після вибуху в лікарні, а також супутникові знімки та фотографії. Та дійшли висновку, що ракета, яка розбилася в повітрі, була випущена з палестинської території, і що вибух лікарні, швидше за все, стався, коли частина цієї ракети впала на землю.

Нагадаємо

Управління військової розвідки Франції вирішило оприлюднити свої аналізи на прохання президента Франції заради прозорості.У звіті зазначається, що підтверджень того, що це був удар з боку Ізраїлю немає, проте все більше даних вказують на «палестинську ракету».