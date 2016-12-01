Рак желудка по заболеваемости и смертности занимает второе место после рака легких - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Примерно 90-95% опухолей желудка злокачественные, передает УНН со ссылкой на данные Национального канцер-реестра рака.
Так, по данным канцер-реестра, рак желудка по заболеваемости и смертности занимает второе место после рака легких.
Чаще всего злокачественными новообразованиями желудка болеют люди в возрасте 40-45 лет.
Стоит отметить, что к моменту установления диагноза "злокачественное новообразование желудка" только у 40% пациентов имеется потенциально излечимая опухоль.
Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года возрастет на 45%.
Напомним, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основным инструментом в борьбе с раком является именно своевременная диагностика и профилактика.
Так, врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака, то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высок.
По словам нардепа О.Мусия, в частных больницах лучшее качество первичных консультаций врача.
Вместе с тем, среди частных больниц есть такие, которые дают возможность получить пациенту первичную консультацию у врача на бесплатной основе. Такую услугу, бесплатную консультацию онколога, предлагают, в частности, в медицинском центре "Клиника Спиженко"
Для получения такой услуги от специалистов больницы нужно заполнить анкету на официальном сайте .