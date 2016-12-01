Рак шлунка за захворюваністю й смертністю посідає друге місце після раку легень — статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Приблизно 90-95% пухлин шлунка злоякісні, передає УНН з посиланням на дані Національного канцер-реєстру раку.
Так, за даними канцер-реєстру, рак шлунка за захворюваністю й смертністю посідає друге місце після раку легень.
Найчастіше на злоякісні новоутворення шлунка хворіють люди у віці 40-45 років.
Варто відзначити, що до моменту встановлення діагнозу “злоякісне новоутворення шлунка” лише у 40% пацієнтів існує потенційно виліковна пухлина.
Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.
Нагадаємо, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.
Так, лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.
За словами нардепа О.Мусія, у приватних лікарнях краща якість первинних консультацій лікаря.
Разом з тим, серед приватних лікарень є такі, які надають можливість отримати пацієнту первинну консультацію у лікаря на безплатній основі. Таку послугу, безкоштовну консультацію онколога, пропонують, зокрема, у медичному центрі “Клініка Спіженко”
Для отримання такої послуги від спеціалістів лікарні потрібно заповнити анкету на офіційному сайті.