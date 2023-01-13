Советские трансформаторы: в "Укрэнерго" рассказали, где ищут дефицитное оборудование

Цитата

“Для ликвидации последствий 11 ракетных и 14 атак дронов на наши объекты, требуется высоковольтное оборудование классом напряжения от 750 кВт до 220 кВт, в том числе и трансформаторы. Оборудование с такими же показателями используют и в других странах, которые ранее входили в состав Советского Союза. Но это совершенно не означает, что оно „советского образца“. Это современное оборудование конкретного класса напряжения, который к стати, используют в многих странах Азии”, — рассказал Кудрицкий.

Детали

Он пояснил, что оборудование, которое используют в Европе, имеет другие, более низкие классы напряжения, ведь у европейских стран нет необходимости передавать значительные объемы электроэнергии на такие большие расстояния, как в Украине. Соответственно, европейским странам не нужны сети с сверхвысоким классом напряжения.

“Это усложняет нашу работу по поиску нового оборудования для замены поврежденного врагом, но мы постоянно ведем переговоры с международными партнерами из Европы, США и даже Азии о поставках необходимого оборудования”, — добавил он.

Напомним

В интервью Financial Times Кудрицкий рассказал о дефиците мощных трансформаторов советского образца. Сообщалось, что большинство украинской энергосистемы использует старое советское оборудование, при этом каждый трансформатор весит до 200 тонн. Некоторые страны уже передали Украине необходимое оборудование, однако непрекращающиеся удары рф продолжают выводить его из строя.