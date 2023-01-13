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Радянські трансформатори: в “Укренерго” розповіли, де шукають дефіцитне обладнання

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Трансформатори, які умовно назвали “радянськими”, насправді використовуються не лише в країнах колишнього СРСР і не обов’язково є зразками виробництва тих часів. Про це у ексклюзивному коментарі УНН розповів глава Національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Радянські трансформатори: в “Укренерго” розповіли, де шукають дефіцитне обладнання

Цитата

“Для ліквідації наслідків 11 ракетних і 14 атак дронів на наші об’єкти, потрібно високовольтне обладнання класом напруги від 750 кВт до 220 кВт, в тому числі і трансформатори. Обладнання з такими ж показниками використовують і в інших країнах, які раніше входили до складу Радянського Союзу. Але це абсолютно не означає, що воно „радянського зразка“. Це сучасне обладнання конкретного класу напруги, який до речі, використовують в багатьох країнах Азії”, — розповів Кудрицький.

Деталі

Він пояснив, що обладнання, яке використовують у Європі, має інші, нижчі класи напруги, адже у європейських країн немає потреби передавати значні обсяги електроенергії на такі великі відстані, як в Україні. Відповідно, європейським країнам не потрібні мережі із надвисоким класом напруги.

“Це ускладнює нашу роботу з пошуку нового обладнання для заміни пошкодженого ворогом, але ми постійно ведемо переговори з міжнародними партнерами з Європи, США і навіть Азії про постачання необхідного обладнання”, — додав він.

Нагадаємо

В інтерв’ю Financial Times Кудрицький розповів про дефіцит потужних трансформаторів радянського зразка. Повідомлялося, що більшість української енергосистеми використовує старе радянське обладнання, при цьому кожен трансформатор важить до 200 тонн. Деякі країни вже передали Україні необхідне обладнання, проте безперервні удари РФ продовжують виводити його з ладу.

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