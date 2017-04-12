Советника городского головы Николаева подстрелили неизвестные

“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУ ЧП в Николаевской обл., которая установила, что огнестрельные ранения были нанесены внештатному советнику Николаевского городского головы по вопросам развития транспортной инфраструктуры 37-летнему Денису Барашковському”, — сообщили в полиции.

Правоохранителям заявитель рассказал, что утром он возвращался домой, когда поблизости подъезда дома по ул.Адмирала Макарова 2, его ждали незнакомцы, которые, брызнув в лицо слезоточивым жидкостью, совершили несколько выстрелов из пистолета и скрылись, рассказали в полиции.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностировали ранение предплечья, пока жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. С места происшествия правоохранители изъяли гильзы от травматического оружия.

Сведения об указанном событии внесены в журнал Единого учета, решается вопрос о правовой квалификации правонарушения. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления лиц.

Напомним, 10 апреля перестрелка произошла в Кропивницкому .