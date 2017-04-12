Советника городского головы Николаева подстрелили неизвестные

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65427 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108155 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165932 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121748 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119727 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114183 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105340 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157193 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Советника городского головы Николаева подстрелили неизвестные

Киев  •  УНН

 • 10327 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сегодня, около 7:40 часов по спец линии “102” поступила информация о том, что в центре Николаева неизвестные произвели выстрелы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУ ЧП в Николаевской обл., которая установила, что огнестрельные ранения были нанесены внештатному советнику Николаевского городского головы по вопросам развития транспортной инфраструктуры 37-летнему Денису Барашковському”, — сообщили в полиции.

Правоохранителям заявитель рассказал, что утром он возвращался домой, когда поблизости подъезда дома по ул.Адмирала Макарова 2, его ждали незнакомцы, которые, брызнув в лицо слезоточивым жидкостью, совершили несколько выстрелов из пистолета и скрылись, рассказали в полиции.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностировали ранение предплечья, пока жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. С места происшествия правоохранители изъяли гильзы от травматического оружия.

Сведения об указанном событии внесены в журнал Единого учета, решается вопрос о правовой квалификации правонарушения. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления лиц.

Напомним, 10 апреля перестрелка произошла в Кропивницкому .

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