Советника городского головы Николаева подстрелили неизвестные
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сегодня, около 7:40 часов по спец линии “102” поступила информация о том, что в центре Николаева неизвестные произвели выстрелы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУ ЧП в Николаевской обл., которая установила, что огнестрельные ранения были нанесены внештатному советнику Николаевского городского головы по вопросам развития транспортной инфраструктуры 37-летнему Денису Барашковському”, — сообщили в полиции.
Правоохранителям заявитель рассказал, что утром он возвращался домой, когда поблизости подъезда дома по ул.Адмирала Макарова 2, его ждали незнакомцы, которые, брызнув в лицо слезоточивым жидкостью, совершили несколько выстрелов из пистолета и скрылись, рассказали в полиции.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностировали ранение предплечья, пока жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. С места происшествия правоохранители изъяли гильзы от травматического оружия.
Сведения об указанном событии внесены в журнал Единого учета, решается вопрос о правовой квалификации правонарушения. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления лиц.
Напомним, 10 апреля перестрелка произошла в Кропивницкому .