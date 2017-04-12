Радника міського голови Миколаєва підстрелили невідомі

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області, яка встановила, що вогнепальні поранення були спричинені позаштатному раднику Миколаївського міського голови з питань розвитку транспортної інфраструктури 37-річному Денису Барашковському", - повідомили у поліції.

Правоохоронцям заявник розповів, що вранці він повертався додому, коли поблизу під’їзду будинку № 2 по вул.Адмірала Макарова на нього чекали незнайомці, які, бризнувши в обличчя сльозогінною рідиною, здійснили декілька пострілів з пістолета та втекли, розповіли у поліції.

Потерпілого було доставлено до медичного закладу, де йому діагностували поранення передпліччя, наразі життю та здоров’ю чоловіка нічого не загрожує. З місця події правоохоронці вилучили гільзи від травматичної зброї.

Відомості про вказану подію внесено до журналу Єдиного обліку, вирішується питання про правову кваліфікацію правопорушення. Поліцейські розшукують причетних до скоєння злочину осіб.

Нагадаємо, 10 квітня перестрілка сталася в Кропивницькому.