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Советник Трампа: Россия "застряла" в Сирии

Киев • УНН

 • 12015 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Россия “застряла” в Сирии и ждет, что кто-то другой профинансирует послевоенное восстановление страны. Об этом в интервью Reuters заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, добавив, что это дает Вашингтону возможность попытаться заставить иранские силы уйти из Сирии, передает УНН.

Советник Трампа: Россия "застряла" в Сирии

“Наши интересы в Сирии - завершить разрушение территориального халифата "ИГ" и решить проблему сохраняющейся террористической угрозы со стороны "ИГ"; беспокойство также вызывает присутствие в стране иранского ополчения и регулярных сил”, - сказал Болтон, добавив, что "именно эти проблемы заставляют нас там оставаться".

По словам Болтона, президент России Владимир Путин, который 16 июля встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки, сказал США, что Москва не может заставить Иран уйти из Сирии.

“Но он также сказал нам, что его интересы и интересы Ирана не совсем совпадают. Так что мы, несомненно, поговорим с ним о том, какую роль они могут сыграть”, - сказал Болтон, у которого в четверг запланирована встреча с секретарем совбеза РФ Николаем Патрушевым в Женеве.

“Посмотрим, о чем мы и остальные сможем договориться в плане разрешения конфликта в Сирии. Но условием является вывод оттуда всех иранских сил обратно в Иран”, - отметил советник Трампа.

У Вашингтона есть рычаги давления в переговорах с Москвой, потому что “россияне на данный момент застряли там (в Сирии)”, сказал Болтон.

“И я не думаю, что они хотят там застрять. Я думаю, что их бурная дипломатическая активность в Европе говорит о том, что они хотели бы найти кого-либо еще, кто, к примеру, будет нести расходы для восстановления Сирии - в чем они могут добиться успеха, а могут и не добиться”, - указал он.

Отвечая на вопрос о том, существует ли какая-либо договоренность между Россией и США о возможном наступлении против боевиков в провинции Идлиб, Болтон сказал: “Нет. Но мы очень озабочены, глядя на военную ситуацию, и мы хотим, чтобы (президенту Сирии Башару) Асаду было предельно ясно, что мы ждем, что никакого применения химического и биологического оружия в случае новых боевых действий в Идлибе не будет”.

В ответ на вопрос о том, как США могут ответить на потенциальную химическую или биологическую атаку в Идлибе, Болтон сказал: “Решительно”.

Напомним, Болтон проведет содержательные встречи с руководством Украины.

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