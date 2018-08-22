Радник Трампа: Росія "застрягла" у Сирії

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12611 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 28714 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 43866 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 54452 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 87453 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68889 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80547 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94657 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87625 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182679 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
58%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 7590 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 6528 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10770 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 5822 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 11163 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 43866 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182679 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337872 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271919 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382090 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 4036 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6154 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 54456 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19451 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24602 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Радник Трампа: Росія "застрягла" у Сирії

Київ • УНН

 • 12015 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Росія "застрягла" в Сирії і чекає, що хтось інший профінансує післявоєнну відбудову країни. Про це в інтерв'ю Reuters заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джон Болтон, додавши, що це дає Вашингтону можливість спробувати змусити іранські сили піти з Сирії, передає УНН.

Радник Трампа: Росія "застрягла" у Сирії

"Наші інтереси в Сирії - завершити руйнування територіального халіфату "ІД" і вирішити проблему збереження терористичної загрози з боку "ІД"; занепокоєння також викликає присутність у країні іранського ополчення і регулярних сил", - сказав Болтон, додавши, що "саме ці проблеми змушують нас там залишатися".

За словами Болтона, президент Росії Володимир Путін, який 16 липня зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом в Гельсінкі, сказав США, що Москва не може змусити Іран піти з Сирії.

"Але він також сказав нам, що його інтереси та інтереси Ірану не зовсім збігаються. Так що ми, безсумнівно, поговоримо з ним про те, яку роль вони можуть зіграти", - сказав Болтон, у якого в четвер запланована зустріч з секретарем ради безпеки РФ Миколою Патрушевим в Женеві.

"Подивимося, про що ми і інші зможемо домовитися в плані вирішення конфлікту в Сирії. Але умовою є виведення звідти всіх іранських сил назад в Іран", - зазначив радник Трампа.

У Вашингтона є важелі тиску у переговорах з Москвою, бо "росіяни на цей момент застрягли там (в Сирії)", сказав Болтон.

"І я не думаю, що вони хочуть там застрягти. Я думаю, що їх бурхлива дипломатична активність в Європі говорить про те, що вони хотіли б знайти кого-небудь ще, хто, наприклад, буде нести витрати для відновлення Сирії - у чому вони можуть домогтися успіху, а можуть і не досягти", - вказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи існують які-небудь домовленості між Росією і США про можливий наступ проти бойовиків в провінції Ідліб, Болтон сказав: "Ні. Але ми дуже стурбовані, дивлячись на військову ситуацію, і ми хочемо, щоб (президенту Сирії Башару) Асаду було чітко зрозуміло, що ми чекаємо, що ніякого застосування хімічної і біологічної зброї в разі нових бойових дій в Ідлібі не буде".

У відповідь на запитання про те, як США можуть відповісти на потенційну хімічну або біологічну атаку в Ідлібі, Болтон сказав: "Рішуче".

Нагадаємо, Болтон проведе змістовні зустрічі з керівництвом України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,996.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,657.64