Радник Трампа: Росія "застрягла" у Сирії

"Наші інтереси в Сирії - завершити руйнування територіального халіфату "ІД" і вирішити проблему збереження терористичної загрози з боку "ІД"; занепокоєння також викликає присутність у країні іранського ополчення і регулярних сил", - сказав Болтон, додавши, що "саме ці проблеми змушують нас там залишатися".

За словами Болтона, президент Росії Володимир Путін, який 16 липня зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом в Гельсінкі, сказав США, що Москва не може змусити Іран піти з Сирії.

"Але він також сказав нам, що його інтереси та інтереси Ірану не зовсім збігаються. Так що ми, безсумнівно, поговоримо з ним про те, яку роль вони можуть зіграти", - сказав Болтон, у якого в четвер запланована зустріч з секретарем ради безпеки РФ Миколою Патрушевим в Женеві.

"Подивимося, про що ми і інші зможемо домовитися в плані вирішення конфлікту в Сирії. Але умовою є виведення звідти всіх іранських сил назад в Іран", - зазначив радник Трампа.

У Вашингтона є важелі тиску у переговорах з Москвою, бо "росіяни на цей момент застрягли там (в Сирії)", сказав Болтон.

"І я не думаю, що вони хочуть там застрягти. Я думаю, що їх бурхлива дипломатична активність в Європі говорить про те, що вони хотіли б знайти кого-небудь ще, хто, наприклад, буде нести витрати для відновлення Сирії - у чому вони можуть домогтися успіху, а можуть і не досягти", - вказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи існують які-небудь домовленості між Росією і США про можливий наступ проти бойовиків в провінції Ідліб, Болтон сказав: "Ні. Але ми дуже стурбовані, дивлячись на військову ситуацію, і ми хочемо, щоб (президенту Сирії Башару) Асаду було чітко зрозуміло, що ми чекаємо, що ніякого застосування хімічної і біологічної зброї в разі нових бойових дій в Ідлібі не буде".

У відповідь на запитання про те, як США можуть відповісти на потенційну хімічну або біологічну атаку в Ідлібі, Болтон сказав: "Рішуче".

Нагадаємо, Болтон проведе змістовні зустрічі з керівництвом України.