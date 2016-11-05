Советник П.Порошенко рассказал, как найти выход из "минского тупика"

По его мнению, трансформации соглашений, изменение подхода к их сути и логики не произойдет до тех пор, пока все возможности диалога не будут исчерпаны.

"Президент Украины предложил одно из направлений - Дорожную карту с четкими и понятными сроками и ответственными за ее выполнение. Будет ли эта инициатива успешной? Рационально она логична и осуществима. Но букдет ли она успешной с нашими нынешними партнерами за минским столом? Но в любом случае идти по этому пути нужно ", - считает В.Горбулин.

"Безусловно, нам нужны заготовки на случай согласия сторон пересмотреть (скорее - уточнить)" Минск-2 "и выйти на новый формат договоренностей. Необязательно это будет выглядеть радикально, но подготовиться к такому развитию событий должны. Прежде всего - переосмыслив Минские соглашения и поняв , в какой форме они для нас станут приемлемыми. В нынешней их редакции они, во-первых, явно (особенно в пунктах 4, 9 и 11) приводят к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, что противоречит не только национальным интересам Украины, но и декларации глав государств "нормандской четверки" от 12 февраля 2015 года. И, во-вторых, о чем уже неоднократно говорила украинская сторона, проведение выборов до восстановления контроля над границей является бессмысленным ", - говорится в статье.

В.Горбулин отмечает, что даже не выходя из логики "Минска -2", часть его положений может быть модернизирована, чтобы документ стал реальным в части его фактического, а не теоретического выполнения.

"Например, нам следует прямо зафиксировать в обновленном соглашении порядок проведения выборов и установления контроля над границей (сначала контроль - потом выборы). Также для практической реализации пунктов о порядке местного самоуправления стороны должны не требовать от Украины переписать свою Конституцию, а обсуждать суть Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в ОРДЛО". То же по амнистии: абсурдные попытки "руководителей" "ДНР" - "ЛНР" (а де-факто - России) истребовать полную амнистию - бессмысленны, ибо противоречат всей международной практике. И, конечно, следует рассматривать возможность расширить количество участников переговоров за счет США, ЕС, стран - подписантов Будапештского меморандума. Впрочем, шансы на такое расширение довольно призрачны: сейчас ни Россия, ни Берлин с Парижем этого явно не хотят. Но как поведут себя эти страны после выборов - вопрос неоднозначный ", - подчеркнул академик.