Советник П.Порошенко рассказал, как найти выход из "минского тупика"

ukru
15 марта, 19:03 • 115010 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166021 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137601 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130080 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112641 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105372 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101357 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134916 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131977 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127853 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 85050 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 53579 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 48647 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 30851 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 37161 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 134916 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 134374 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 269532 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 298567 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 234580 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 30851 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109199 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131977 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114828 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131937 просмотра
Актуальное
Советник П.Порошенко рассказал, как найти выход из "минского тупика"

Советник П.Порошенко рассказал, как найти выход из "минского тупика"

Киев • УНН

 • 17490 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В политическом смысле дойти до тупика "Минска-2" означает вовсе не упереться в стену - это значит увидеть, что за ней тоже есть простор для решений. Но чтобы идти к новым возможностям политического урегулирования, нужно все же "пройти этот путь до конца". Такое мнение высказал в своей статье для ZN.UA советник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает УНН.

По его мнению, трансформации соглашений, изменение подхода к их сути и логики не произойдет до тех пор, пока все возможности диалога не будут исчерпаны.

"Президент Украины предложил одно из направлений - Дорожную карту с четкими и понятными сроками и ответственными за ее выполнение. Будет ли эта инициатива успешной? Рационально она логична и осуществима. Но букдет ли она успешной с нашими нынешними партнерами за минским  столом? Но в любом случае идти по этому пути нужно ", - считает В.Горбулин.

"Безусловно, нам нужны заготовки на случай согласия сторон пересмотреть (скорее - уточнить)" Минск-2 "и выйти на новый формат договоренностей. Необязательно это будет выглядеть радикально, но подготовиться к такому развитию событий должны. Прежде всего - переосмыслив Минские соглашения и поняв , в какой форме они для нас станут приемлемыми. В нынешней их редакции они, во-первых, явно (особенно в пунктах 4, 9 и 11) приводят к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, что противоречит не только национальным интересам Украины, но и декларации глав государств "нормандской четверки" от 12 февраля 2015 года. И, во-вторых, о чем уже неоднократно говорила украинская сторона, проведение выборов до восстановления контроля над границей является бессмысленным ", - говорится в статье.

В.Горбулин отмечает, что даже не выходя из логики "Минска -2", часть его положений может быть модернизирована, чтобы документ стал реальным в части его фактического, а не теоретического выполнения.

"Например, нам следует прямо зафиксировать в обновленном соглашении порядок проведения выборов и установления контроля над границей (сначала контроль - потом выборы). Также для практической реализации пунктов о порядке местного самоуправления стороны должны не требовать от Украины переписать свою Конституцию, а обсуждать суть Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в ОРДЛО". То же по амнистии: абсурдные попытки "руководителей" "ДНР" - "ЛНР" (а де-факто - России) истребовать полную амнистию - бессмысленны, ибо противоречат всей международной практике. И, конечно, следует рассматривать возможность расширить количество участников переговоров за счет США, ЕС, стран - подписантов Будапештского меморандума. Впрочем, шансы на такое расширение довольно призрачны: сейчас ни Россия, ни Берлин с Парижем этого явно не хотят. Но как поведут себя эти страны после выборов - вопрос неоднозначный ", - подчеркнул академик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы