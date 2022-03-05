Радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений, угрозы жизни и здоровью населения нет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На 7.00 часов утра 5 марта 2022 года радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает УНН.
Детали
Территориальными структурными подразделениями Государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МИНЗДРАВ" проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона.
По результатам мониторинга установлено, что радиационный фон является не превышающим свойственный для этой территории естественный фон.
- м. Энергодар гамма фон 9,8-10,8 мкР/ч;
- м. Мелитополь 8-12 мкР/ч;
- пгт. К-Днепровка 9,6-11 мкР/ч;
- м. Бердянск-10-11,7 мкР/ч;
- м. Орехов - 12 мкР/ч;
- м. Токмак-10-11 мкР/ч;
- пгт. Андреевка 12 мкР/ч;
- м. Роды гамма фон 12-14 мкР/ч;
- м. Васильевка 12 мкР/час.
За указанный период радиационный фон является таким, который не превышает присущий для этой территории естественный фон.