Радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений, угрозы жизни и здоровью населения нет

Детали

Территориальными структурными подразделениями Государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МИНЗДРАВ" проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона.

По результатам мониторинга установлено, что радиационный фон является не превышающим свойственный для этой территории естественный фон.

- м. Энергодар гамма фон 9,8-10,8 мкР/ч;

- м. Мелитополь 8-12 мкР/ч;

- пгт. К-Днепровка 9,6-11 мкР/ч;

- м. Бердянск-10-11,7 мкР/ч;

- м. Орехов - 12 мкР/ч;

- м. Токмак-10-11 мкР/ч;

- пгт. Андреевка 12 мкР/ч;

- м. Роды гамма фон 12-14 мкР/ч;

- м. Васильевка 12 мкР/час.

За указанный период радиационный фон является таким, который не превышает присущий для этой территории естественный фон.