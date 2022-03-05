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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін, загрози життю та здоров’ю населення нема

Радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін, загрози життю та здоров’ю населення нема

Київ • УНН

 • 111942 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. На 7.00 годину ранку 5 березня 2022 року радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає УНН.

Деталі

Територіальними структурними підрозділами Державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" проведені планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

По результатам моніторингу встановлено, що радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

- м. Енергодар гамма фон 9,8-10,8 мкР/год;

- м. Мелітополь 8-12 мкР/год;

- смт. К-Дніпровка 9,6-11 мкР/год;

- м. Бердянськ-10-11,7 мкР/год;

- м. Оріхів- 12 мкР/год;

- м. Токмак-10-11 мкР/год;

- смт. Андріївка 12 мкР/год;

- м. Пологи гамма фон 12-14 мкР/год;

- м. Василівка 12 мкР/год.

За вказаний період радіаційний фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон.

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