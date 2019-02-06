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Раде предложили обратиться к ПА НАТО относительно вступления Украины в Альянс

Раде предложили обратиться к ПА НАТО относительно вступления Украины в Альянс

Киев  •  УНН

 • 6480 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховной Раде предлагают обратиться к Парламентской Ассамблеи НАТО с призывом безотлагательно инициировать официальную процедуру обретения Украиной членства в Альянсе. Соответствующий проект постановления №10007 был зарегистрирован 6 февраля, передает УНН.

"Верховная Рада Украины обращается к НАТО, Парламентской Ассамблеи НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с призывом безотлагательно инициировать официальную, обоюдно юридически обязывающую процедуру обретения Украиной членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) в порядке, предусмотренном Вашингтонским (Североатлантическим) договором от 4 апреля 1949 года", - сказано в обращении к ПА НАТО.

Инициатором проекта указан Максим Бурбак.

Как сообщал УНН, Верховная Рада в четверг, 7 февраля, рассмотрит вопрос изменений в Конституцию Украины относительно курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

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