Раді запропонували звернутись до ПА НАТО щодо вступу України до Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Верховній Раді пропонують звернутися до Парламентської Асамблеї НАТО із закликом невідкладно ініціювати офіційну процедуру набуття Україною членства в Альянсі. Відповідний проект постанови №10007 був зареєстрований 6 лютого, передає УНН.
"Верховна Рада України звертається до НАТО, Парламентської Асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів НАТО із закликом невідкладно ініціювати офіційну, обопільно юридично зобов’язуючу процедуру набуття Україною членства в Організації Північно-Атлантичного договору (НАТО) в порядку, передбаченому Вашингтонським (Північноатлантичним) договором від 4 квітня 1949 року", - сказано у зверненні до ПА НАТО.
Ініціатором проекту зазначено Максима Бурбака.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада у четвер, 7 лютого, розгляне питання змін до Конституції України щодо курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.