Раді запропонували звернутись до ПА НАТО щодо вступу України до Альянсу

"Верховна Рада України звертається до НАТО, Парламентської Асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів НАТО із закликом невідкладно ініціювати офіційну, обопільно юридично зобов’язуючу процедуру набуття Україною членства в Організації Північно-Атлантичного договору (НАТО) в порядку, передбаченому Вашингтонським (Північноатлантичним) договором від 4 квітня 1949 року", - сказано у зверненні до ПА НАТО.

Ініціатором проекту зазначено Максима Бурбака.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада у четвер, 7 лютого, розгляне питання змін до Конституції України щодо курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.