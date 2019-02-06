Раді запропонували звернутись до ПА НАТО щодо вступу України до Альянсу

ukru
23 березня, 12:58 • 147768 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 367569 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 364242 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 351385 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 360389 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 275621 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 231333 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 447276 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 172239 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 383760 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
47 %
757 мм
Хмарно, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 303904 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 288783 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 243071 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 178392 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 226815 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 365997 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 447276 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 383761 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 343178 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 294890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 148535 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 145913 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 147413 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 141991 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 146394 перегляди
Актуальне
Раді запропонували звернутись до ПА НАТО щодо вступу України до Альянсу

Раді запропонували звернутись до ПА НАТО щодо вступу України до Альянсу

Київ • УНН

 • 6483 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Верховній Раді пропонують звернутися до Парламентської Асамблеї НАТО із закликом невідкладно ініціювати офіційну процедуру набуття Україною членства в Альянсі. Відповідний проект постанови №10007 був зареєстрований 6 лютого, передає УНН.

"Верховна Рада України звертається до НАТО, Парламентської Асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів НАТО із закликом невідкладно ініціювати офіційну, обопільно юридично зобов’язуючу процедуру набуття Україною членства в Організації Північно-Атлантичного договору (НАТО) в порядку, передбаченому Вашингтонським (Північноатлантичним) договором від 4 квітня 1949 року", - сказано у зверненні до ПА НАТО.

Ініціатором проекту зазначено Максима Бурбака.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада у четвер, 7 лютого, розгляне питання змін до Конституції України щодо курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,975.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.35