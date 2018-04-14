Совбез ООН не поддержал предложенную РФ резолюцию по Сирии

"Проект резолюции, подготовленный Россией, не прошел. Против выступили восемь членов СБ ООН, "за" проголосовали трое, воздержались 4 члена Совбеза", - сообщили в ООН в Twitter.

Предложенный Россией проект резолюции поддержали Боливия, Китай и Россия. Воздержались Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея, Эфиопия. Остальные члены СБ ООН выступили против.

Постпред Франции при ООН сообщил о том, что его делегация будет готовить проект резолюции, в котором будут учтены политический, химический и гуманитарный аспекты ситуации вокруг Сирии.

При этом во время выступления постпред Франции заявил, что "сирийский режим годами нарушает международные обязательства, связанные с химическим оружием". "Это было доказано Общим механизмом ООН и ОЗХО по расследованию. По Уставу Международного уголовного суда, использование химического оружия - преступление против человечности", - сказал он.

"Мы много раз предупреждали Дамаск, что применение химического оружия не останется безнаказанным. Наши действия полностью вписываются в принципы, провозглашенные в Уставе ООН. Эти действия были необходимы для того, чтобы прекратить нарушение Дамаском международных норм", - добавил постпред Франции.

Постпред Великобритании при ООН сообщила, что "по нашим данным, вечером 7 апреля в небе над Думой появился правительственный вертолет, который нес бомбу с хлором. У боевиков нет вертолетов".

"Великобритания вместе с США и Францией продолжит поиск урегулирования ситуации вокруг Сирии", - добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.