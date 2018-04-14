Радбез ООН не підтримав запропоновану РФ резолюцію щодо Сирії

"Проект резолюції, підготовлений Росією, не пройшов. Проти виступили вісім членів РБ ООН, "за" проголосували троє, утрималися 4 члени Радбезу", - повідомили в ООН у Twitter.

Запропонований Росією проект резолюції підтримали Болівія, Китай і Росія. Утрималися Казахстан, Перу, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія. Решта членів РБ ООН виступили проти.

Постпред Франції при ООН повідомив про те, що його делегація буде готувати проект резолюції, в якому будуть враховані політичний, хімічний і гуманітарний аспекти ситуації навколо Сирії.

При цьому під час виступу постпред Франції заявив, що "сирійський режим роками порушує міжнародні зобов'язання, пов'язані з хімічною зброєю". "Це було доведено Спільним механізмом ООН і ОЗХЗ з розслідування. За Статутом Міжнародного кримінального суду, використання хімічної зброї - злочин проти людяності", - сказав він.

"Ми багато разів попереджали Дамаск, що застосування хімічної зброї не залишиться безкарним. Наші дії повністю вписуються в принципи, проголошені в Статуті ООН. Ці дії були необхідні для того, щоб припинити порушення Дамаском міжнародних норм", - додав постпред Франції.

Постпред Великої Британії при ООН повідомила, що "за нашими даними, увечері 7 квітня в небі над Думою з'явився урядовий вертоліт, який ніс бомбу з хлором. У бойовиків немає вертольотів".

"Велика Британія разом з США і Францією продовжить пошук врегулювання ситуації навколо Сирії", - додала вона.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.