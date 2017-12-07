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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 90641 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110260 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129229 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106144 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107881 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Рада освободила от таможенных платежей при ввозе на территорию Украины некоторых самолетов

Рада освободила от таможенных платежей при ввозе на территорию Украины некоторых самолетов

Киев  •  УНН

 • 16452 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада освободила от таможенных платежей при ввозе на территорию Украины некоторых самолетов. За документ со второго раза проголосовали 229 народных депутатов, передает корреспондент.

Как отмечается в пояснительной записке, освобождаются от обложения таможенными платежами воздушных судов, ввозимых на таможенную территорию Украины украинскими авиакомпаниями по договорам оперативного лизинга, кроме самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10000 кг, но не более 30000 кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест .

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Напомним, ГП "Антонов" заключило соглашения с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов для реализации финальной части программы Ан-132 .

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