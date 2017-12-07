Рада освободила от таможенных платежей при ввозе на территорию Украины некоторых самолетов

Как отмечается в пояснительной записке, освобождаются от обложения таможенными платежами воздушных судов, ввозимых на таможенную территорию Украины украинскими авиакомпаниями по договорам оперативного лизинга, кроме самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10000 кг, но не более 30000 кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест .

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Напомним, ГП "Антонов" заключило соглашения с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов для реализации финальной части программы Ан-132 .