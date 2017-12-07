Рада звільнила від митних платежів при ввезенні на територію України деяких літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада звільнила від митних платежів при ввезенні на територію України деяких літаків. За документ з другого разу проголосували 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, звільняються від оподаткування митними платежами повітряних суден, що ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу, крім літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 30000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.
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Нагадаємо, ДП “Антонов” уклало домовленості з партнерами з Об’єднаних Арабських Еміратів для реалізації фінальної частини програми Ан-132.