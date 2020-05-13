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Рада сделала шаг к внедрению института уголовных проступков

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 3314 для введения института уголовных проступков. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада сделала шаг к внедрению института уголовных проступков

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта приведет действующее законодательство Украины в соответствие с законом Украины № 2617-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Основные задачи, которые предлагалось решить законом № 2617-VIII:

— Гуманизации уголовной ответственности путем просмотра меры наказания за совершение отдельных уголовных правонарушений. Это является одним из важных обязательств Украины перед Советом Европы.
— Состав уголовных проступков сформирован за счет преступлений небольшой тяжести, санкции которых не предусматривать наказание в виде лишения свободы плюс переноса с КоАП 130 статьи ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
— Расследование проступков будут осуществлять как отдельные подразделения дознания, так и уполномоченные на то должностные лица правоохранительных органов.
— Приготовление к уголовному проступка не будет тянуть за собой уголовную ответственность.
— Лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбытия наказания признаются не имеющими судимости.

Также проектом закона предлагается внести изменения в 125 законодательных актов Украины, согласно которым слово “преступление” в их тексте заменяется словами “уголовное преступление”, слова “преступление небольшой тяжести” заменяются словами “уголовный проступок”, слова “преступление средней тяжести” заменяются словами “нетяжелое преступление”.

Ранее УНН писал, что в этом году в Министерстве внутренних дел планируют решить вопрос внедрения института уголовных проступков.

Напомним, над внедрением института уголовных проступков работали еще с 2012 года.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский подписал закон об отсрочке введения института уголовного проступка.

Этот институт должен был заработать с 1 января 2020 года, однако пока не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел. Поэтому подписанный Президентом закон определяет новую дату введения института уголовного проступка — 1 июля. Это поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений.

В конце апреля Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект № 3314 для введения института уголовных проступков.

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