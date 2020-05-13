Рада зробила крок до запровадження інституту кримінальних проступків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 3314 для запровадження інституту кримінальних проступків. Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
У пояснювальній записці зазначається, що прийняття законопроекту приведе чинне законодавство України у відповідність із законом України № 2617-VIII про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.
Основні завдання, які пропонувалось вирішити законом № 2617-VIII:
— Гуманізації кримінальної відповідальності шляхом перегляду міри покарань за вчинення окремих кримінальних правопорушень. Це є одним із важливих зобов’язань України перед Радою Європи.
— Склад кримінальних проступків сформовано за рахунок злочинів невеликої тяжкості, санкції яких не передбачатимуть покарання у вигляді позбавлення волі плюс перенесення з КУпАП 130 статті відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.
— Розслідування проступків здійснюватимуть як окремі підрозділи дізнання, так і уповноважені на те посадові особи правоохоронних органів.
— Готування до кримінального проступку не буде тягнути за собою кримінальну відповідальність.
— Особи, засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбуття покарання визнаються такими, що не мають судимості.
Також проектом закону пропонується внести зміни до 125 законодавчих актів України, відповідно до яких слово “злочин” у їх тексті замінюється словами “кримінальне правопорушення”, слова “злочин невеликої тяжкості” замінюються словами “кримінальний проступок”, слова “злочин середньої тяжкості” замінюються словами “нетяжкий злочин”.
Раніше УНН писав, що в цьому році в Міністерстві внутрішніх справ планують вирішити питання впровадження інституту кримінальних проступків.
Нагадаємо, над впровадженням інституту кримінальних проступків працювали ще з 2012 року.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський підписав закон про відтермінування запровадження інституту кримінального проступку.
Цей інститут повинен був запрацювати з 1 січня 2020 року, проте наразі не всі правоохоронні органи, яким підслідні кримінальні проступки, готові до розслідування цієї категорії справ. Тому підписаний Президентом закон визначає нову дату запровадження інституту кримінального проступку — 1 липня. Це допоможе уникнути ризиків виникнення проблем у правотворчості та правозастосуванні, а відповідним органам кримінальної юстиції дасть змогу належним чином підготуватися до запровадження змін.
Наприкінці квітня Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту схвалити законопроект № 3314 для запровадження інституту кримінальних проступків.