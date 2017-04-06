Рада увеличила денежную помощь семьям погибших военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Верховная Рада увеличила денежную помощь семьям погибших военнослужащих. Парламентарии 249 голосами приняли соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законом увеличено одноразовую денежную помощь в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для тех, кто принимал непосредственное участие в антитеррористической операции.
В частности, согласно закону, одноразовая денежная помощь назначается и выплачивается в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста.
Кроме этого, отмечается, что единовременное пособие назначается и выплачивается в зависимости от установленной военнослужащему, военнообязанному или резервисту инвалидности и степени утраты им трудоспособности в размере, который не может быть меньше 70-кратный прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
Поправки к закону принимались с голоса по предложению, в частности, заместителя министра финансов Андрея Градиля.
Как сообщал УНН, Рада планирует ввести штраф за стоянку авто на местах для водителей с инвалидностью.