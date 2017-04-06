Рада збільшила грошову допомогу сім'ям загиблих військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Верховна Рада збільшила грошову допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців. Парламентарі 249 голосами ухвалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законом збільшено одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для тих, хто брав безпосередню участь в антитерористичній операції.
Зокрема, відповідно до закону, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста.
Крім цього зазначається, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, який не може бути меншим за 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Поправки до закону ухвалювалися з голосу за пропозицією, зокрема, заступника міністра фінансів Андрія Градиля.
Як повідомляв УНН, Рада планує ввести штраф за стоянку авто на місцях для водіїв з інвалідністю.