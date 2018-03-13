Рада утвердила повестку дня на текущую неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада утвердила повестку дня на текущую пленарную неделю. За соответствующее решение проголосовали 229 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Перед этим депутаты провалили повестку дня сессии.
Таким образом, на этой неделе парламентарии смогут рассматривать все законопроекты.
Напомним, Верховная Рада во вторник попытается определиться относительно изменений в закон о Государственном бюро расследований.
Как сообщал УНН, в четверг Рада попробует назначить только председателя НБУ, а Омбудсмена - на следующей неделе.