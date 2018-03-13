Рада затвердила порядок денний на поточний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Верховна Рада затвердила порядок денний на поточний пленарний тиждень. За відповідне рішення проголосували 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Перед цим депутати провалили порядок денний сесії.
Таким чином, протягом цього тижня парламентарі зможуть розглядати усі законопроекти.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок спробує визначитися стосовно змін до закону про Державне бюро розслідувань.
Як повідомляв УНН, у четвер Рада спробує призначити тільки голову НБУ, а Омбудсмена – наступного тижня.