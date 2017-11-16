Рада запретила необоснованные изъятия документов и серверов во время обысков

Согласно закону для защиты участников уголовного судопроизводства от необоснованного изъятия документов и компьютерной техники предлагается в статьях 160, 164, 165 УПК предусмотреть обязанность стороны обвинения обосновывать необходимость изъятия оригиналов документов или их копий, а в статье 168 УПК предусмотреть запрет изъятия электронных информационных систем и обязанность стороны обвинения делать копии необходимой информации без изъятия техники, на которой она хранится, с привлечением специалиста.

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Также расширен перечень оснований для закрытия уголовного производства. В частности, уголовное производство закрывается в случае наличия не отмененного постановления следователя, прокурора о прекращении уголовного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4, 9 части первой статьи 284 УПК, в уголовном производстве в отношении того же деяния, расследовалось с соблюдением требований по подследственности.

Кроме этого, среди прочего предусматривается, что лицо в помещении которого производится обыск имеет право на обязательную правовую помощь.

Как сообщал УНН, правительство передало в ВР законопроект о противодействии давления на бизнес.