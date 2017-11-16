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Рада заборонила необґрунтовані вилучення документів та серверів під час обшуків

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада заборонила необґрунтовані вилучення документів та серверів під час обшуків. Парламентарі 312 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Згідно до закону для захисту учасників кримінального провадження від необґрунтованого вилучення документів та комп’ютерної техніки пропонується у статтях 160, 164, 165 КПК передбачити обов’язок сторони обвинувачення обґрунтовувати необхідність вилучення оригіналів документів або їхніх копій, а у статті 168 КПК передбачити заборону вилучення електронних інформаційних систем та обов’язок сторони обвинувачення робити копії необхідної інформації без вилучення техніки, на якій вона зберігається, із залученням спеціаліста.

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Також розширено перелік підстав для закриття кримінального провадження. Зокрема, кримінальне провадження закривається у разі наявності не скасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини першої статті 284 КПК, у кримінальному провадженні щодо того ж діяння, що розслідувалось з дотриманням вимог щодо підслідності.

Крім цього серед іншого передбачається, що особа в приміщенні якої проводиться обшук має право на обов’язкову правову допомогу.

Як повідомляв УНН, уряд передав до ВР законопроект про протидію тиску на бізнес.

 

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