Рада заборонила необґрунтовані вилучення документів та серверів під час обшуків

Згідно до закону для захисту учасників кримінального провадження від необґрунтованого вилучення документів та комп’ютерної техніки пропонується у статтях 160, 164, 165 КПК передбачити обов’язок сторони обвинувачення обґрунтовувати необхідність вилучення оригіналів документів або їхніх копій, а у статті 168 КПК передбачити заборону вилучення електронних інформаційних систем та обов’язок сторони обвинувачення робити копії необхідної інформації без вилучення техніки, на якій вона зберігається, із залученням спеціаліста.

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Також розширено перелік підстав для закриття кримінального провадження. Зокрема, кримінальне провадження закривається у разі наявності не скасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини першої статті 284 КПК, у кримінальному провадженні щодо того ж діяння, що розслідувалось з дотриманням вимог щодо підслідності.

Крім цього серед іншого передбачається, що особа в приміщенні якої проводиться обшук має право на обов’язкову правову допомогу.

Як повідомляв УНН, уряд передав до ВР законопроект про протидію тиску на бізнес.