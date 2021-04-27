Рада урегулировала вопросы прохождения службы в Службе судебной охраны

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 36641 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 118406 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 173940 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 176665 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 260358 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 302419 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155423 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142685 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 259598 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126209 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 177348 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 160145 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 194883 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 72956 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 163255 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 302429 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 259603 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 415911 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 382168 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 365839 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 22153 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 163255 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 194883 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 177348 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 260376 просмотра
Актуальное
Рада урегулировала вопросы прохождения службы в Службе судебной охраны

Рада урегулировала вопросы прохождения службы в Службе судебной охраны

Киев  •  УНН

 • 27707 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект закона № 3935 о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Законом внесены изменения в отдельные статьи Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” в части, касающейся прохождения службы в Службе судебной охраны, предусмотрев, в частности:
— образование государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях;
— совершенствование существующего порядка определения стажа службы в Службе судебной охраны;
— распространение действия Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины на сотрудников Службы судебной охраны, а также определение полномочий Председателя Службы судебной охраны и других руководителей Службы по применению поощрений и наложения дисциплинарных взысканий на подчиненных сотрудников;
— создание возможности сотрудникам Службы судебной охраны для защиты своих прав и законных интересов образовывать профессиональные объединения и профессиональные союзы в соответствии с Законом Украины “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности”.

Законом также внесены изменения в ряд других законодательных актов, а именно:
— в Закон Украины “О государственной службе” — о предоставлении Председателю Службы полномочий руководителя государственной службы в Службе судебной охраны, а начальникам территориальных подразделений — в территориальных подразделениях Службы;
— в Закон Украины “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” — в части указания, что особенности применения этого Закона в Службе судебной охраны устанавливаются соответствующим законом;
— в Закон Украины “О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за вред, причиненный государству” — по распространению его действия на сотрудников Службы судебной охраны;
— в Закон Украины “О воинской обязанности и военной службе” — о распространении на сотрудников Службы судебной охраны особого порядка воинского учета, установленного для полицейских, лиц начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно -исполнительной службы Украины;
— с Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины, утвержденнымого Законом Украины “О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины” относительно распространения его действия на сотрудников Службы судебной охраны.

Что было раньше

На сегодняшнем заседании нардепы приняли законопроект о продлении внедрения информационно-телекоммуникационной системы в судах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы