Рада врегулювала питання проходження служби у Службі судової охорони

Деталі

Законом внесено зміни до окремих статей Закону України “Про судоустрій і статус суддів” в частині, що стосуються проходження служби у Службі судової охорони, передбачивши, зокрема:

— утворення державної служби у Службі судової охорони та її територіальних підрозділах;

— вдосконалення існуючого порядку визначення стажу служби у Службі судової охорони;

— поширення дії Дисциплінарного статуту Національної поліції України на співробітників Служби судової охорони, а також визначення повноважень Голови Служби судової охорони та інших керівників Служби щодо застосування заохочень та накладення дисциплінарних стягнень на підпорядкованих співробітників;

— створення можливості співробітникам Служби судової охорони для захисту своїх прав та законних інтересів утворювати професійні об’єднання та професійні спілки відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Законом також внесено зміни до низки інших законодавчих актів, а саме:

— до Закону України “Про державну службу” — щодо надання Голові Служби повноважень керівника державної служби у Службі судової охорони, а начальникам територіальних підрозділів — у територіальних підрозділах Служби;

— до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” — в частині зазначення, що особливості застосування цього Закону у Службі судової охорони встановлюються відповідним законом;

— до Закону України “Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі” — щодо поширення його дії на співробітників Служби судової охорони;

— до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” — щодо поширення на співробітників Служби судової охорони особливого порядку військового обліку, встановленого для поліцейських, осіб начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

— до Дисциплінарного статуту Національної поліції України, затвердженого Законом України “Про Дисциплінарний статут Національної поліції України” щодо поширення його дії на співробітників Служби судової охорони.

Що було раніше

На сьогоднішньому засіданні нардепи ухвалили законопроект про продовження впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи в судах.