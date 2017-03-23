Рада урегулировала оплату коммунальных услуг для переселенцев

Законопроектом предлагается зафиксировать государственные гарантии прав на получение зарегистрированными внутреннепереселенными лицами коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в местах компактного поселения (городках из сборных модулей, общежитиях, оздоровительных лагерях, домах отдыха, санаториях, пансионатах, гостиницах и т.д.) по соответствующим тарифам, установленными на такие услуги и товары для населения.

Кроме этого, предлагается запретить владельцам имущества, используемого для компактного поселения внутреннепереселенных лиц взимать с таких лиц компенсацию стоимости коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа, которая не соответствует стоимости соответствующих тарифов на такие услуги и товары для населения.

Как сообщал УНН, по словам Премьер-министра Владимира Гройсмана, сегодня 6,7 млн семей платят за жилищно-коммунальные услуги не более 10% своего дохода.