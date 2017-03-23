Рада урегулировала оплату коммунальных услуг для переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада предоставила государственные гарантии предоставления зарегистрированным переселенцам коммунальных услуг по ценам для населения. Парламентарии 277 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается зафиксировать государственные гарантии прав на получение зарегистрированными внутреннепереселенными лицами коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа в местах компактного поселения (городках из сборных модулей, общежитиях, оздоровительных лагерях, домах отдыха, санаториях, пансионатах, гостиницах и т.д.) по соответствующим тарифам, установленными на такие услуги и товары для населения.
Кроме этого, предлагается запретить владельцам имущества, используемого для компактного поселения внутреннепереселенных лиц взимать с таких лиц компенсацию стоимости коммунальных услуг, электрической и тепловой энергии, природного газа, которая не соответствует стоимости соответствующих тарифов на такие услуги и товары для населения.
Как сообщал УНН, по словам Премьер-министра Владимира Гройсмана, сегодня 6,7 млн семей платят за жилищно-коммунальные услуги не более 10% своего дохода.