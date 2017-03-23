Рада врегулювала оплату комунальних послуг для переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада надала державні гарантії надання зареєстрованим переселенцям комунальних послуг за цінами для населення. Парламентарі 277 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується зафіксувати державні гарантії прав на отримання зареєстрованими внутрішньопереміщеними особами комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення (містечках із збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення.
Крім цього, пропонується заборонити власникам майна, що використовується для компактного поселення внутрішньопереміщених осіб стягувати з таких осіб компенсацію вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу, яка не відповідає вартості відповідних тарифів на такі послуги та товари для населення.
Як повідомляв УНН, за словами Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, на сьогодні 6,7 млн родин сплачують за житлово-комунальні послуги не більше ніж 10% свого доходу.