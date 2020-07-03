Рада определила Миндовкилля главным распорядителем средств и обеспечила его финресурсами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3664 о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, в мае Кабмином было принято решение о создании Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"Обеспечение деятельности образованного министерства в 2020 году, согласно принятому решению, предусмотрено осуществлять в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины", - говорится в пояснительной записке.
Так, целью принятия данного акта является определение Минзахистудовкилля главным распорядителем средств и обеспечить его финансовыми ресурсами для надлежащего выполнения возложенных на него функций по формированию и реализации соответствующей политики.
Авторы законопроекта предлагают передать бюджетные назначения, предусмотренные Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины для выполнения бюджетных программ, направленных на защиту окружающей среды и природных ресурсов, а также привести в соответствие названия главных распорядителей средств.
Для этого предлагается внести изменения в приложение 3 "Распределение расходов Государственного бюджета Украины на 2020 год" и приложение 4 "Возврат кредитов в Государственный бюджет Украины и распределение предоставления кредитов из Государственного бюджета Украины в 2020 году" Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Напомним, что в июне ВРУ приняла в целом проект постановления №3586 о назначении Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.