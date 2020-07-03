Рада визначила Міндовкілля головним розпорядником коштів і забезпечила його фінресурсами

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону №3664 про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, у травні Кабміном було прийнято рішення щодо утворення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Забезпечення діяльності утвореного міністерства у 2020 році, відповідно до прийнятого рішення, передбачено здійснювати в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля України", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, метою прийняття даного акту є визначення Мінзахистудовкілля головним розпорядником коштів та забезпечити його фінансовими ресурсами для належного виконання покладених на нього функцій з формування та реалізації відповідної політики.

Автори законопроекту пропонують передати бюджетні призначення, передбачені Міністерству енергетики та захисту довкілля України для виконання бюджетних програм, спрямованих на захист довкілля та природних ресурсів, а також привести у відповідність назви головних розпорядників коштів.

Для цього пропонується внести зміни до додатка 3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік" та додатка 4 "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2020 році" Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Нагадаємо, що у червні ВРУ ухвалила в цілому проект постанови №3586 про призначення Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

Українські Національні Новини

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