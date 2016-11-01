Рада отказалась вводить договора на поставку алтернативной теплоэнергии бюджетным учреждениям

Законопроектом предлагалось ввести долгосрочные договоры на поставку тепловой энергии, произведенной из альтернативных источников бюджетным учреждение, срок которых будет не менее 5 лет.

Как отмечается в пояснительной записке, 5 лет - срок окупаемости проектов по производству тепловой энергии из альтернативных источников.