Рада отказалась вводить договора на поставку алтернативной теплоэнергии бюджетным учреждениям
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Верховная Рада отказалась вводить долгосрочные договоры на поставку бюджетным учреждениям тепловой энергии, произведенной из альтернативных источников. Соответствующий законопроект поддержали лишь 192 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагалось ввести долгосрочные договоры на поставку тепловой энергии, произведенной из альтернативных источников бюджетным учреждение, срок которых будет не менее 5 лет.
Как отмечается в пояснительной записке, 5 лет - срок окупаемости проектов по производству тепловой энергии из альтернативных источников.