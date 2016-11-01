Рада відмовилася впроваджувати договори на постачання алтернативної теплоенергії бюджетним установам
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Верховна Рада відмовилася впроваджувати довгострокові договори на постачання бюджетним установам теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел. Відповідний законопроект підтримали лише 192 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонувалося впровадити довгострокові договори на постачання теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел бюджетним установа, строк яких буде не меншим ніж 5 років.
Як зазначається у пояснювальній записці, 5 років - термін окупності проектів щодо виробництва теплової енергії з альтернативних джерел.