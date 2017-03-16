Рада откорректировала закон об охране органов госвласти
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Рада одобрила с предложениями Президента Украины Петра Порошенко изменения в закон о государственной охране органов госвласти и должностных лиц. Соответствующее решение поддержали 227 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Согласно закону, государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), которые прибываюв в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти.
Также, в законе говорится и о том, что перечень должностных лиц международных организаций, в отношении которых осуществляется государственная охрана, определяет Президент Украины.
Напомним, впервые законопоект был рассмотрен в марте прошлого года .