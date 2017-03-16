Рада откорректировала закон об охране органов госвласти

Согласно закону, государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), которые прибываюв в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти.

Также, в законе говорится и о том, что перечень должностных лиц международных организаций, в отношении которых осуществляется государственная охрана, определяет Президент Украины.

Напомним, впервые законопоект был рассмотрен в марте прошлого года .