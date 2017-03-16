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Рада відкорегувала закон про охорону органів державлади

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Рада схвалила з пропозиціями Президента України Петра Порошенка зміни до закону про державну охорону органів держвлади та посадових осіб. Відповідне рішення підтримали 227 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Згідно закону, державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.

Також, у законі йдеться і про те, що перелік посадових осіб міжнародних організацій, стосовно яких здійснюється державна охорона, визначає Президент України.

Нагадаємо, вперше законопоект було розглянуто у березні минулого року.

 

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