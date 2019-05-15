Рада отклонила законопроект о продлении эксперимента по осуществлению патроната над ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Народные депутаты отклонили законопроект о внесении изменений в раздел ІI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми" (№9523). За принятие законопроекта за основу и в целом проголосовали 186 депутатов, а за основу - 202 депутата, передает УНН.
Законопроектом предполагалось, что эксперимент по осуществлению патроната над ребенком продолжается до 31 декабря 2026 года.
Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским, районным государственным администрациям, органам местного самоуправления предлагалось поручить проводить мероприятия по развитию в течение 2019-2026 лет сети семей патронатных воспитателей и сокращения в связи с этим количества приютов для детей, центров социально психологической реабилитации детей, школ-интернатов.
Напомним, в апреле Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о социальных услугах № 4607.