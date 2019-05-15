Рада відхилила законопроект щодо продовження експерименту із здійснення патронату над дитиною

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Народні депутати відхилили законопроект про внесення змін до розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми" (№9523). За прийняття законопроекту за основу і в цілому проголосували 186 депутатів, а за основу – 202 депутати, передає УНН.

Законопроектом передбачалось, що експеримент із здійснення патронату над дитиною продовжується до 31 грудня 2026 року.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування пропонувалось доручити проводити заходи щодо розвитку протягом 2019–2026 років мережі сімей патронатних вихователів і скорочення у зв’язку з цим кількості притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, шкіл-інтернатів.

Нагадаємо, в квітні Президент України Петро Порошенко підписав Закон про соціальні послуги № 4607.

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