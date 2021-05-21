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Рада во второй раз вернула комитету спорный законопроект о промышленных выбросах

Киев • УНН

 • 20414 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Верховная Рада вернула комитету для подготовки на повторное первое чтение проект закона № 4167 о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности. Решение поддержало 242 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада во второй раз вернула комитету спорный законопроект о промышленных выбросах

Цитата:

"Целью законопроекта является установление правовых и организационных основ предотвращения, уменьшения, контроля и устранения загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности, для обеспечения высокого уровня защиты окружающей среды путем внедрения интегрированного разрешения по окружающей среде", - отметил председатель комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, представляя законопроект в парламенте.

Детали

По его словам, загрязнение атмосферного воздуха является одной из крупнейших экологических проблем в Украине. "Этот закон пытается решить на ближайшие десятки лет вопрос промышленного и экологического загрязнения", - добавил нардеп.

Отметим, что согласно заключению профильного комитета, СНБО предоставил замечания к указанному законопроекту, в частности по проведению оценки рисков от внедрения предусмотренных законопроектом положений для экономической и социальной сфер, в том числе в разрезе влияния на макроэкономические и финансовые показатели (валовой внутренний продукт, налоговые поступления, занятость населения и т.п.), разработке соответствующей государственной программы минимизации таких рисков, а также средне- и долгосрочного прогноза улучшения показателей здоровья населения.

Однако, по обобщающему выводу, СНБО в целом считает законопроект приемлемым. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал проект закона принять за основу.

Напомним

В феврале правительственный законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения также не нашел поддержки в сессионном зале и был отправлен на доработку.

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