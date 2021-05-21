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Рада вдруге повернула комітету спірний законопроект про промислові викиди

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Верховна Рада повернула комітету для підготовки на повторне перше читання проект закону № 4167 про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності. Рішення підтримало 242 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада вдруге повернула комітету спірний законопроект про промислові викиди

Цитата:

“Метою законопроекту є встановлення правових та організаційних засад запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, для забезпечення високого рівня захисту довкілля шляхом впровадження інтегрованого довкільного дозволу”, — зазначив голова комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, представляючи законопроект у парламенті.

Деталі

З його слів, забруднення атмосферного повітря є однією з найбільших екологічних проблем в Україні. “Цей закон намагається вирішити у найближчі десятки років питання промислового та екологічного забруднення”, — додав нардеп.

Зазначимо, що згідно з висновком профільного комітету, РНБО надала зауваження до зазначеного законопроекту, зокрема щодо проведення оцінки ризиків від упровадження передбачених законопроектом положень для економічної та соціальної сфер, у тому числі в розрізі впливу на макроекономічні та фінансові показники (валовий внутрішній продукт, податкові надходження, зайнятість населення тощо), розроблення відповідної державної програми мінімізації таких ризиків, а також середньо- та довгострокового прогнозу покращення показників здоров’я населення.

Водночас, за узагальнюючим висновком, РНБО в цілому вважає законопроект прийнятним. Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував проект закону ухвалити за основу.

Нагадаємо

У лютому урядовий законопроект про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення також не знайшов підтримки у сесійній залі та був відправлений на доопрацювання.

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