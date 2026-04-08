Рада утвердила новые правила государственного надзора в сфере бизнеса

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, реформирующий систему государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

Детали

Документ направлен на совершенствование государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности, повышение прозрачности регуляторных процедур и адаптацию законодательства Украины к европейским стандартам. Принятый закон предусматривает унификацию процедур осуществления мер государственного надзора (контроля), устранение неэффективных и чрезмерно обременительных норм, содержащихся в действующем законе Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а также создание более прогнозируемых и справедливых условий для ведения бизнеса - сообщили в ВР.

Отмечается, что документом, в частности, вводится риск-ориентированный подход к проверкам, при котором государство сосредотачивается прежде всего на предприятиях, деятельность которых связана с повышенными рисками для жизни и здоровья людей или безопасности, вместо проведения массовых формальных инспекций. Кроме того, документ унифицирует правила проведения проверок для всех контролирующих органов.

В Раде подчеркнули, что реализация закона обеспечит прозрачность и понятность государственных проверок для бизнеса: предприятия будут меньше отвлекаться на формальные инспекции, а унифицированные процедуры снизят коррупционные риски. В то же время государство сможет сосредоточить ресурсы на предприятиях с повышенными рисками для безопасности и здоровья людей, что будет способствовать более эффективной защите потребителей.

Этот закон является одним из первоочередных для выполнения международно-правовых обязательств Украины в рамках инструмента финансовой поддержки Европейского Союза Ukraine Facility. Его принятие - необходимый шаг в рамках реализации Плана Украины и в выполнении функций Национального координатора инструмента Ukraine Facility - добавили в парламенте.

Напомним

