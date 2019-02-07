Рада приняла закон о создании Единого госреестра ветеранов войны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении 237 голосами и в целом законопроект о создании Единого государственного реестра ветеранов войны № 9508, передает УНН.
Реестр должны создать, чтобы вести учет ветеранов, реализовывать их право на льготы и соцгарантии, отслеживать их потребности и координировать деятельность различных органов.
Информацию в Реестре намерены защищать, как конфиденциальную.
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Как сообщал УНН, для того, чтобы дисциплинировать перевозчиков, которые отказывают в льготном проезде ветеранам, будет инициировано увеличение штрафов.