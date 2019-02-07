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Рада ухвалила закон про створення Єдиного держреєстру ветеранів війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні 237 голосами і в цілому законопроект про утворення Єдиного державного реєстру ветеранів війни № 9508, передає УНН.

Реєстр мають створити, щоб вести облік ветеранів, реалізовувати їх право на пільги та соцгарантії, відслідковувати їх потреби та координувати діяльність різних органів.

Інформацію у Реєстрі мають намір захищати, як конфіденційну.

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Як повідомляв УНН, Для того, щоб дисциплінувати перевізників, які відмовляють у пільговому проїзді ветеранам, будуть ініційовані збільшення штрафів.

Українські Національні Новини

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