Рада ухвалила закон про створення Єдиного держреєстру ветеранів війни

Реєстр мають створити, щоб вести облік ветеранів, реалізовувати їх право на пільги та соцгарантії, відслідковувати їх потреби та координувати діяльність різних органів.

Інформацію у Реєстрі мають намір захищати, як конфіденційну.



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Як повідомляв УНН, Для того, щоб дисциплінувати перевізників, які відмовляють у пільговому проїзді ветеранам, будуть ініційовані збільшення штрафів.