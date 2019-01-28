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Для перевізників, які відмовляють ветеранам у пільгах, мають зрости штрафи – Фріз

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Для того, щоб дисциплінувати перевізників, які відмовляють у пільговому проїзді ветеранам, будуть ініційовані збільшення штрафів. Про це повідомив міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, передає УНН.

"Ми вийшли з ініціативою щодо збільшення штрафу для перевізників для того, аби, не очікуючи введення електронного квитка, мати можливість впливати на недобросовісних перевізників", - зауважила Фріз.

Нагадаємо, активісти С14 вимагали у перевізників поважати бійців АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові перевізники вимагають підняти тариф до 8 гривень 

Як повідомляв УНН, на Київщині діти отруїлися після поїздки у шкільному автобусі. 

Раніше, презентацію е-квитка у Києві перенесли.

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