Для перевізників, які відмовляють ветеранам у пільгах, мають зрости штрафи – Фріз
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Для того, щоб дисциплінувати перевізників, які відмовляють у пільговому проїзді ветеранам, будуть ініційовані збільшення штрафів. Про це повідомив міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, передає УНН.
"Ми вийшли з ініціативою щодо збільшення штрафу для перевізників для того, аби, не очікуючи введення електронного квитка, мати можливість впливати на недобросовісних перевізників", - зауважила Фріз.
Нагадаємо, активісти С14 вимагали у перевізників поважати бійців АТО.
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Як повідомляв УНН, на Київщині діти отруїлися після поїздки у шкільному автобусі.
Раніше, презентацію е-квитка у Києві перенесли.