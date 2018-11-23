У Львові перевізники вимагають підняти тариф до 8 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Приватні перевізники у Львові вимагають підняти тариф на маршрутні перевезення до 8 гривень. Про це йшлося сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу щодо результатів зустрічі з перевізниками, які обслуговують автобусні маршрути загального користування у Львові, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, при цьому перевізники не готові відновити безкоштовне перевезення пільговиків, зокрема пенсіонерів, доти, поки їм не гарантують компенсацію у розмірі щонайменше 85 млн гривень в рік.
Міська рада, своєю чергою, погоджується на перегляд тарифу лише за умови безкоштовного перевезення пільговиків.
За словами чиновника Львівської міської ради, цього року приватним перевізникам компенсували лише 22 млн гривень, але наступного року ця сума буде дещо більшою. Попри це, сьогодні, 23 листопада, сторонам так і не вдалось дійти порозуміння.
Нагадаємо, львівські перевізники пригрозили мерії.