У Львові перевізники вимагають підняти тариф до 8 гривень

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Приватні перевізники у Львові вимагають підняти тариф на маршрутні перевезення до 8 гривень. Про це йшлося сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу щодо результатів зустрічі з перевізниками, які обслуговують автобусні маршрути загального користування у Львові, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".