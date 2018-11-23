Во Львове перевозчики требуют поднять тариф до 8 гривен

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103023 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108541 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 144816 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140830 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134576 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127409 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 168214 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118023 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141602 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145391 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Львове перевозчики требуют поднять тариф до 8 гривен

Во Львове перевозчики требуют поднять тариф до 8 гривен

Киев  •  УНН

 • 7541 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Частные перевозчики во Львове требуют поднять тариф на маршрутные перевозки до 8 гривен. Об этом шла речь сегодня, 23 ноября, во время брифинга по результатам встречи с перевозчиками, которые обслуживают автобусные маршруты общего пользования во Львове, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как пишет издание, при этом перевозчики не готовы возобновить бесплатную перевозку льготников, в частности пенсионеров, до тех пор, пока им не гарантируют компенсацию в размере не менее 85 млн гривен в год.

Городской совет, в свою очередь, соглашается на пересмотр тарифа только при условии бесплатной перевозки льготников.

По словам чиновника Львовского городского совета, в этом году частным перевозчикам компенсировали лишь 22 млн гривен, но в следующем году эта сумма будет несколько больше. Несмотря на это, сегодня, 23 ноября, сторонам так и не удалось прийти к согласию.

Напомним, львовские перевозчики пригрозили мэрии.

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