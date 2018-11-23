Во Львове перевозчики требуют поднять тариф до 8 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Частные перевозчики во Львове требуют поднять тариф на маршрутные перевозки до 8 гривен. Об этом шла речь сегодня, 23 ноября, во время брифинга по результатам встречи с перевозчиками, которые обслуживают автобусные маршруты общего пользования во Львове, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, при этом перевозчики не готовы возобновить бесплатную перевозку льготников, в частности пенсионеров, до тех пор, пока им не гарантируют компенсацию в размере не менее 85 млн гривен в год.
Городской совет, в свою очередь, соглашается на пересмотр тарифа только при условии бесплатной перевозки льготников.
По словам чиновника Львовского городского совета, в этом году частным перевозчикам компенсировали лишь 22 млн гривен, но в следующем году эта сумма будет несколько больше. Несмотря на это, сегодня, 23 ноября, сторонам так и не удалось прийти к согласию.
Напомним, львовские перевозчики пригрозили мэрии.