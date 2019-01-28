Для перевозчиков, которые отказывают ветеранам в льготах, должны вырасти штрафы - Фриз
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Для того, чтобы дисциплинировать перевозчиков, которые отказывают в льготном проезде ветеранам, будут инициированы увеличение штрафов. Об этом сообщил министр по делам ветеранов Ирина Фриз, передает УНН.
"Мы вышли с инициативой об увеличении штрафа для перевозчиков для того, чтобы, не дожидаясь введения электронного билета, иметь возможность влиять на недобросовестных перевозчиков", - отметила Фриз.
Напомним, активисты С14 требовали у перевозчиков уважать бойцов АТО.
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Как сообщал УНН, в Киевской области дети отравились после поездки в школьном автобусе.
Ранее, презентацию электронной билета в Киеве перенесли.