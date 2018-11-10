Активісти С14 вимагали у перевізників поважати бійців АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Активісти С14, а також ветерани війни з Росією, влаштували акцію на Центральному Автовокзалі - вимагали поважати бійців АТО, а також закликали перевірити діяльність фірм, які катають в Донецьк, Луганськ, Москву, передає УНН із посиланням на повідомлення координатора С14 Сергія Мазура у Facebook.
"Активісти С14, Спілки ветеранів війни з Росією, Ветеранського братерства, Київської міської спілки ветеранів АТО та інші ветерани завітали на Центральний Автовокзал", - написав Мазур.
Він також назвали причини акції: регулярні відмови (часто хамські) безкоштовного перевезення бійців; фірми, які незаконно проводять поїздки на окуповану територію та в росію; фейкові оголошення Кабміну на касах про те, що бійці повинні компенсувати 50% вартості квитків.
За його словами, "вдалось поспілкуватись з керівництвом Автовокзалу, яке попри всі докази заперечували свою провину. Далі воно взагалі втікло та закрилося по кабінетам".
Тим не менш, за словами, результат є.
"Прямо сьогодні почали всім захисникам продавати безкоштовно квитки. Всі фейкові оголошення зникли. Діяльність фірм, які катають в Донецьк, Луганськ, Москву і т.п. обіцяли перевірити. Ми привернули увагу, навели кіпіш і просто так це точно не залишимо", - написав він.
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