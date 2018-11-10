Активисты С14 требовали у перевозчиков уважать бойцов АТО

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106598 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113308 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150792 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145211 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136810 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128383 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171691 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Активисты С14 требовали у перевозчиков уважать бойцов АТО

Активисты С14 требовали у перевозчиков уважать бойцов АТО

Киев  •  УНН

 • 10763 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Активисты С14, а также ветераны войны с Россией, устроили акцию в Центральном Автовокзале - требовали уважать бойцов АТО, а также призвали проверить деятельность фирм, которые катают в Донецк, Луганск, Москву, передает УНН со ссылкой на сообщение координатора С14 Сергея Мазура в Facebook.

"Активисты С14, Союза ветеранов войны с Россией, Ветеранского братства, Киевского городского союза ветеранов АТО и другие ветераны посетили Центральный Автовокзал", - написал Мазур.

Он также назвали причины акции: регулярные отказы (часто хамские) бесплатной перевозки бойцов; фирмы, которые незаконно проводят поездки на оккупированную территорию и в Россию; фейковые объявления Кабмина на кассах о том, что бойцы должны компенсировать 50% стоимости билетов.

По его словам, "удалось пообщаться с руководством Автовокзала, которое несмотря на все доказательства отрицало свою вину. Далее оно вообще убежало и закрылось по кабинетам".

Тем не менее, по словам, результат есть.

"Прямо сегодня начали всем защитникам продавать бесплатно билеты. Все фейковые объявления исчезли. Деятельность фирм, которые катают в Донецк, Луганск, Москву и т.п. обещали проверить. Мы привлекли внимание, привели кипиш и просто так это точно не оставим", - написал он.

Напомним, ультраправые поляки устроили перфоманс на кладбище орлят во Львове.

Украинские Национальные Новости

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