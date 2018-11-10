Активисты С14 требовали у перевозчиков уважать бойцов АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Активисты С14, а также ветераны войны с Россией, устроили акцию в Центральном Автовокзале - требовали уважать бойцов АТО, а также призвали проверить деятельность фирм, которые катают в Донецк, Луганск, Москву, передает УНН со ссылкой на сообщение координатора С14 Сергея Мазура в Facebook.
"Активисты С14, Союза ветеранов войны с Россией, Ветеранского братства, Киевского городского союза ветеранов АТО и другие ветераны посетили Центральный Автовокзал", - написал Мазур.
Он также назвали причины акции: регулярные отказы (часто хамские) бесплатной перевозки бойцов; фирмы, которые незаконно проводят поездки на оккупированную территорию и в Россию; фейковые объявления Кабмина на кассах о том, что бойцы должны компенсировать 50% стоимости билетов.
По его словам, "удалось пообщаться с руководством Автовокзала, которое несмотря на все доказательства отрицало свою вину. Далее оно вообще убежало и закрылось по кабинетам".
Тем не менее, по словам, результат есть.
"Прямо сегодня начали всем защитникам продавать бесплатно билеты. Все фейковые объявления исчезли. Деятельность фирм, которые катают в Донецк, Луганск, Москву и т.п. обещали проверить. Мы привлекли внимание, привели кипиш и просто так это точно не оставим", - написал он.
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