Рада приняла в целом закон для завершения реформы децентрализации

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект, который согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов. Соответствующее решение поддержал 301 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

С доработкой комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства законопроектом №3651-д предусматривается урегулировать следующее:

- окончание полномочий сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;

- реорганизации сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;

- правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены к территориям территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины;

- правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов;

- образование и реорганизации районных государственных администраций, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;

- особенностей государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и районных государственных администраций как юридических лиц публичного права, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Добавим, что также была поддержана ВР поправка нардепа при назначении членов правительства, поэтому Премьер-министр должен в течение 30 дней подавать в парламент кандидатуру министра, а ВР будет определяться.

Как сообщал УНН ранее, нардепы направили в комитет для подготовки к повторному первому чтению с предложением комитета законопроект о деятельности и организации органов местного самоуправления в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Комитет после обработки рекомендовал ВР принять законопроект за основу и в целом.

Украинские Национальные Новости

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